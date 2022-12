Jak udekorować stół na sylwestra? Modne obrusy, kieliszki i zastawy. Sylwestrowy stół – najlepsze pomysły na wystrzałowe ozdoby

Oryginalne sztućce w nietuzinkowych kolorach: tak modnie nakryjesz do stołu na sylwestra i Nowy Rok

Jak wybrać obrus na sylwestra?

Sylwestrowy obrus nie powinien być biały, bo to wyjątkowy dzień, w którym warto puścić wodzę fantazji i chociaż trochę zaszaleć. Najlepiej zdecydować się połyskującą srebrem lub złotem tkaninę, która będzie stanowiła idealną bazę do aranżacji stołu na powitanie Nowego Roku. Jeśli nie chcemy inwestować w kolejną drogą serwetę, która większość roku będzie zalegać w szafie, to możemy wykorzystać klasyczny gładki obrus o pastelowej barwie, lub w zdecydowanym kolorze m.in. grafitu, zieleni, czerwieni czy granatu. Dodatkowo warto na nim ułożyć tiul, organzę czy też bieżnik ze świątecznym motywem, które dodadzą szyku stołowej zastawie.