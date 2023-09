Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? Sprawdź najnowszą prognozę

Będzie ciepło. Nad morzem może popadać

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy kraju wzrastające do dużego, nad morzem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. C na północy kraju i w rejonach podgórskich Karpat, około 23 st. C w centrum, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu, Pomorzu i Przedgórzu Sudeckim dość silny, porywisty, południowo-zachodni. W Sudetach i na wybrzeżu porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe, tylko na północy umiarkowane. Miejscami w kotlinach sudeckich mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 14 st. C na zachodzie i południowym zachodzie; cieplej w strefie nadmorskiej około 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w Sudetach w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni i południowy.