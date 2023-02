Kelly Rowland świętuje urodziny. Przez lata współpracowała z Beyoncé, dziś kończy 42 lata. Znacie jej największe hity?

Kelly Rowland z Beyoncé w Destiny's Child

Na wczesnym etapie życia, już po przeprowadzce i ucieczce z matką od ojca alkoholika, Kelly zamieszkała z Beyoncé. To właśnie z nią, a także dwiema innymi dziewczynami: LaTavią Roberson i LeToyą Luckett założyły w 1990 roku zespół Girl's Tyme. Po siedmiu latach zostały podpisane przez Columbia Records i zmieniły nazwę na Destiny's Child.

Grupa świeciła wiele sukcesów, a piosenką, która przyniosła im największą sławę była "No, No, No". Następnie wydały w 1999 roku swój drugi album "Writing's on the Wall" przynoszący kolejne światowe hity jak "Bills, Bills, Bills" i "Say My Name".