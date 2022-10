Kraków: Pierwszy odcinek premetra będzie się pokrywał z nową trasą tramwajową do Mistrzejowic PAP Redakcja Kraków

Pierwszy odcinek tzw. premetra w Krakowie na odcinku ok. 1,5 km będzie się pokrywał z nową linią tramwajową, która powstanie do krakowskich Mistrzejowic w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – poinformował w czwartek Urząd Miasta Krakowa. Ta linia tramwajowa ma być oddana do użytku w 2025 roku.