LOTTO z 8.12.2022 - wyniki losowania dziś o 21:40. Poznaj numery wylosowane w Lotto i Lotto Plus w poprzednim losowaniu

2 mln zł to pula gwarantowana na "szóstki" w Lotto

W tym miejscu opublikujemy szczęśliwe liczby wylosowane 8.12.2022. Zapisz sobie link do tego artykułu i wróć tu gdy Studio Lotto będzie trwać. Wyniki losowania z czwartku opublikujemy, jak tylko będą znane. Musisz jednak pamiętać, że wygrać nie jest wcale łatwo.

Poza wynikami Lotto i Lotto Plus, w osobnych artykułach zebraliśmy dla Ciebie wyniki losowania pozostałych gier.

Dodatkową szansą na wygraną jest Lotto Plus, czyli możliwość wytypowania dodatkowej liczby. Tu pula jest mniejsza, ale szansa na wygraną nieco większa.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 21:40. Przebieg losowań Lotto transmitowany jest na żywo w TVP Info i na stronie Lotto . Tam też możesz sprawdzić wyniki losowania, choć dla Twojej wygody wyniki losowania Lotto publikujemy także tutaj.

Wyniki Lotto we wtorki, czwartki i soboty przed 22.

To, czy w Lotto wylosowane zostały liczby, które skreśliłeś, możesz sprawdzić w artykule powyżej. Pod wynikami losowania Lotto publikujemy także liczby wylosowane w Lotto Plus.

Historia Lotto

Do 1975 roku Lotto nazywało się Toto-Lotek. Do 2009 roku Duży Lotek. Zmianie podlegała jedynie nazwa gry. Zasady Lotto są od 27 stycznia 1957 roku takie same. Wtedy Totalizator Sportowy przeprowadził pierwsze losowanie Lotto. W pierwszym w historii losowaniu Lotto wylosowano liczby 8, 12, 31, 39, 43, 45. W Lotto można grać także przez internet. Usługa jest dostępna od 5 grudnia 2018 roku. Najwyższa kumulacja Lotto miała miejsce 7 maja 2016 roku. Pula na wygrane I stopnia wyniosła wtedy 57 804 715 złotych. W dniu losowania padły trzy wygrane I stopnia.

29 sierpnia 2007 roku szóstkę trafiło aż 9 osób. Padły wtedy liczby 39, 41, 43, 45, 47, 48. Studio Lotto prowadził wtedy Ryszard Rembiszewski.