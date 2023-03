Majówka 2023. Co warto odwiedzić i jaka będzie pogoda w wielkich miastach Polski?

Pierwsze trzy dni maja to dla wielu Polaków czas odpoczynku i wspólnego świętowania przy grillu. Czas ten nazwano więc majówką. W 2023 roku ten okres, będzie nieco dłuższy, gdyż przed majówką będzie weekend. Tak więc można powiedzieć, że majówka 2023 będzie trwać od popołudnia 28 kwietnia i potrwa do 3 maja. Jaka jest prognozowana pogoda w tych dniach? W jakich miastach będzie słonecznie i ciepło, a w jakich będzie padało?

Majówka 2023. Miejsca warte uwagi i pogoda w Warszawie

W majówkę 2023 warto odwiedzić Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego — zajmuje on powierzchnię 5,16 hektara. Na jego terenie znajduje się Obserwatorium Astronomiczne. Ogród będzie otwarty codziennie w godz. 10:00 - 20:00. Bilety nie są drogie, gdyż kosztują od 10 do 20 z zł za osobę. Oczywiście nie może zabraknąć spaceru po Łazienkach Królewskich. Zostały założone w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nazwa pochodzi od barokowego pawilonu Łaźni. Łazienki Królewskie mają 76 ha powierzchni. Poza wielkim obszarem spacerowym i wypoczynkowym, na terenie znajdują się liczne atrakcje, jak pomnik Fryderyka Chopina, czy wybieg dla pawii. W stolicy Polski majówka rozpocznie się 28 kwietnia po południu. W piątek temperatura prognozowana to 18 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy słupki termometrów spadną do 8 stopni Celsjusza. Problemem niestety może być niewielki deszcz. W sobotę 29 kwietnia będzie ciut cieplej. W ciągu dnia termometry wskażą 19 stopni, może jednak popadać. W nocy termometry wskażą 7 stopni Celsjusza. Pogoda prawdziwie majówkowa przyjdzie do stolicy w niedzielę 30 kwietnia. W ciągu dnia będzie aż 20 stopni Celsjusza i słońce. Co ważne, nie powinno padać. W niedzielną noc prognozuje się osiem stopni Celsjusza.

Ciepło będzie także w pierwsze trzy dni maja. W poniedziałek 1 maja, termometry w stolicy wskażą 17 stopni Celsjusza. W nocy ma być 8 stopni. Prognozowane jest spore zachmurzenie, ale bez opadów. We wtorek 2 maja, będzie trochę zimniej. Termometry wskażą 15 stopni Celsjusza, a w nocy będzie 7 stopni. Tak jak dzień wcześniej niebo będzie zachmurzone. W środę 3 maja, temperatura się utrzyma. W dzień 15 stopni, w nocy 7. Jedyna różnica będzie taka, że będzie słonecznie.

Majówka 2023. Piękne miejsca do zwiedzania i pogoda w Krakowie

W Krakowie jest także wiele miejsc do spędzenia majówki. W Fabryce Emalia Oskara Schindlera można zobaczyć instalację ze słynną listą Schindlera i wiele innych eksponatów z czasów II wojny światowej.

W Krakowie jest także Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha". Muzeum otworzono w 2007 roku. Można tam zobaczyć m.in. zbiory kimon, origami i drzeworytów z Japonii. W Krakowie majówka zapowiada się na cieplejszą niż w Warszawie. W piątek 28 kwietnia w ciągu dnia słupki termometrów wskażą 19 stopni Celsjusza, a w nocy 8 stopni. Niebo będzie zachmurzone. W sobotę 29 kwietnia będzie 20 stopni Celsjusza, a w nocy ponownie 8 stopni. Niebo w ciągu dnia będzie słoneczne. 30 kwietnia to słoneczny dzień w Krakowie. W ciągu dnia będzie aż 21 stopni Celsjusza, a w nocy po raz kolejny 8 stopni.

1 maja w Krakowie będzie ciepły, lecz pochmurny. Termometry wskażą 19 stopni Celsjusza, a w nocy dziewięć stopni. We wtorek 2 maja będzie słoneczniej niż dobę wcześniej, ale zimniej. Termometry pokażą 18 stopni Celsjusza, a w nocy 9 stopni. Trzeci maja to w Krakowie ciepły, lecz pochmurny dzień. Słupki wskażą 17 stopni Celsjusza, a w nocy 9.

Majówka 2023. Atrakcje i pogoda we Wrocławiu

Paronama Racławicka przedstawia bitwę pod Racławicami z 4 kwietnia 1794 r. Powstała we Lwowie z okazji 100. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej. Jest to unikatowa wystawa. Dzieło o wymiarach 15 x 114 m jest umieszczone w specjalnie zbudowanej rotundzie. Wykorzystano zabiegi malarskie w specjalnej perspektywie. Dzięki oświetleniu, uzyskano złudzenie wielowymiarowości obrazu.

Wrocławska Fontanna Multimedialna i Pergola to kolejne miejsce we Wrocławiu, które warto zobaczyć. Jest to największa fontanna w Polsce i jedna z największych w Europie - jej niecka ma wymiary 115 na 108 metrów. 300 dysz wodnych wraz z synchronizacją z 800 źródłami światła, robi niesamowite wrażenie.

Wrocław jest znany z tego, że wyróżnia się wyższymi temperaturami niż inne duże miasta w Polsce. W majówkę także będzie cieplej. 29 kwietnia termometry wskażą 19 stopni Celsjusza, a w nocy 8 stopni. W niedzielę 30 kwietnia termometry pokażą 20 stopni Celsjusza, a w nocy 9. 1 maja we Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni w dzień, a w nocy 9 stopni. 2 maja będzie słonecznie, lecz chłodno, bo tylko 16 stopni Celsjusza. W nocy będzie 8 stopni. Trochę zimniej będzie 3 maja 2023 roku, gdyż słupki pokażą we Wrocławiu 15 stopni Celsjusza. W nocy także będzie zimniej, bo tylko 7 stopni w skali Celsjusza.

Majówka 2023. Miejsca do zwiedzania i pogoda w Gdańsku

Wyspa Sobieszewska to miejsce, które można zwiedzać nawet kilka dni. Jest to naturalna dzielnica Gdańska. Jest położona na mierzei i zajmuje aż 35 km2. Mieszka tam tylko około 3400 osób. Co tam się znajduje? Plaża, lasy, rzeki i wiele rezerwatów przyrody.

W Gdańsku jest także największy w Polsce ogród zoologiczny. W Gdańsku majówka będzie dosyć chłodna, jak na przełom kwietnia i maja. 29 kwietnia będzie pochmurno. Termometry wskażą 15 stopni Celsjusza w dzień. Zimno będzie w nocy, bo tylko 6 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w niedzielę 30 kwietnia. W ciągu dnia będzie 16 stopni Celsjusza, a co ważniejsze będzie słonecznie. Załamanie pogody przyjdzie w pierwszych dniach maja. W poniedziałek 1 maja, w Gdańsku będzie zaledwie 13 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a w nocy tylko 6 stopni. Jeszcze zimniej będzie we wtorek 2 maja. Termometry wskażą 12 stopni Celsjusza za dnia, a nocą 5. Jedynym ratunkiem może być prognozowane słońce i brak chmur 2 maja. W środę 3 maja termometry wskażą w Gdańsku 12 stopni Celsjusza, a w nocy 4 stopnie. Niestety prognozowane są opady deszczu tego dnia.

Majówka 2023. Atrakcje i pogoda w Białymstoku

We Białymstoku ważną atrakcją są Ogrody w Pałacu Branickich. Ogrody są nazywane Wersalem Podlasia, a także Wersalem Północy. Ogrody mają powierzchnie 10 ha. Ogrody to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i bardzo cenny zabytek architektury późnobarokowej.

Pomnik Sceny Teatralnej czyli Pomnik Maska w Białymstoku, to kolejna atrakcja w tym mieście. Pomnik stanął, aby upamiętnić tradycje aktorskie i teatralne tego miasta. W Białymstoku znajduje się bowiem Teatr Lalek, Wydział Sztuki Lalkarskiej, a co dwa lata odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich. W Białymstoku majówka będzie dosyć ciepła. 29 kwietnia termometry wskażą 18 stopni w dzień i 6 stopni w nocy. Na niebie będzie świeciło słońce. 30 kwietnia termometry pokażą także 18 stopni. Noc będzie cieplejsza od poprzedniej o jeden stopień Celsjusza. 1 maja w Białymstoku to zachmurzone niebo i temperatura wynosząca 17 stopni Celsjusza w dzień i 7 stopni w nocy. 2 i 3 maja w Białymstoku będzie tak samo ciepły. W oba dni termometry pokażą 15 stopni, a w nocy sześć.

Majówka 2023. Atrakcje i pogoda w Zielonej Górze

Atrakcją w Zielonej Górze jest na przykład Muzeum Etnograficzne w Ochli. Jest to 13 hektarów terenu. Na swym obszarze mieści prawie 8 000 zabytków kultury ludowej z regionu. Do najcenniejszych należą najstarszy zachowany dom z Potrzebowa, wybudowany w 1675 roku, oraz wieża winiarska z Budachowa z XVIII wieku. W muzeum zgromadzono także wiele zabytków związanych z kulturą ludności przesiedlonej po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich, Bukowiny rumuńskiej i innych regionów Polski.

Można też wybrać się do Centrum Nauki Keplera. Jest tu planetarium oraz centrum przyrodnicze. Absolutnym hitem jest natomiast potężna i unikatowa na skalę światową 10-metrowa opuszczana kopuła. Centrum otworzono w 2015 roku. Majówka w Zielonej Górze, a w zasadzie jej dwa pierwsze dni będą pochmurne. 29 kwietnia w sobotę, termometry pokażą 19 stopni w dzień i 8 stopni w nocy. Tak samo będzie w niedzielę 30 kwietnia. Pierwsze dni maja, w Zielonej Górze będą pochmurne i będzie zimniej. 1 maja termometry pokażą 17 stopni Celsjusza w dzień i 8 stopni w nocy. We wtorek 2 maja i w środę 3 maja będzie 15 stopni w dzień i 7 stopni w nocy.

