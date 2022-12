„Na zdrowie” – satyra na nie tych, co zawsze

W roku 2015 Filip Bajon pokazał na festiwalu w Gdyni swój film „Panie Dulskie”. Nie zapomnę audycji w ówczesnym TVP Kultura. Choć film dworował sobie z kołtuńskiego mieszczaństwa przeniesionego ze Lwowa (lub jak chcieli niektórzy inscenizatorzy z Krakowa) do Lublina, w końcówce wbił kilka szpileczek we współczesną liberalną inteligencję. - No chyba my nie powinniśmy być wyłączeni spod satyry – ogłosił odważnie Maks Cegielski. Pewna feministka w studio festiwalowym obruszyła się na to. - Nieprawda – orzekła.

Najwyraźniej nie przejął się podobnym rozumowaniem Marcin Hycnar, znakomity aktor, którego reżyserskie harce nieraz mi się podobały. Skądinąd jak mi się zdaje to człowiek o liberalnej wizji świata. Najnowszą inscenizację zrobił w ramach projektu Tito Productions korzystającego z marki Spektaklove. Trzeba było jechać na głęboką Pragę Północ, właściwie na Szmulki, do centrum Mała Warszawa, aby to zobaczyć. Tytuł „Na zdrowie”.