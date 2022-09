Najtrudniejsze lata życia księcia Karola w nowym sezonie "The Crown". Pałac Buckingham szykuje się do ochrony wizerunku króla

"The Crown". Kiedy premiera piątego sezonu?

Pałac Buckingham będzie chronił wizerunek króla

Jak donosi "The Telegraph", w rodzinie królewskiej pojawiły się już pierwsze komentarze o nowej produkcji Netflixa. Pałac Buckingham ma przygotowywać się do ochrony wizerunku nowego monarchy. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów, wiadomo jedynie, że działania mają się opierać na wyjaśnieniu widzom "The Crown", że to, co widzą na ekranie, to fikcja, a nie dokument.