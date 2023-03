"The Crown" pokaże największy skandal z życia Harry'ego. Co książę myśli o produkcji Netfliksa?

Krótko po zdarzeniu pojawiło się oświadczenie Harry'ego, w którym przeprosił za swoje nieprzemyślane zachowanie.

- To był jeden z największych błędów w moim życiu. Potem było mi wstyd. Chciałem to naprawić - wyznał w dokumencie Netfliksa "Harry i Meghan". - Mogłem to zignorować i dalej popełniać te same błędy w życiu. Ale wyciągnąłem wnioski - podkreślił.