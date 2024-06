Meghan Markle i książę Harry obejrzą Trooping the Colour w TV. Urodzinową parada króla Karola drugi raz z rzędu nie dla nich

Książę Harry i Meghan Markle bez zaproszenia na Trooping the Colour

Książę i księżna Sussex ostatni raz wzięli udział w paradzie w 2022 roku, kiedy to przylecieli do Londynu na obchody platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II. Królowa zmarła trzy miesiące później. Książę Harry uczestniczył w koronacji swojego ojca w maju ubiegłego roku (bez Meghan Markle), ale pary nie było już na urodzinowej paradzie Karola zaledwie miesiąc później.

Książę i księżna Sussex będą nieobecni na paradzie w tym roku, podobnie jak w 2023 roku po koronacji króla Karola III, potwierdził magazyn „People”. Trooping the Colour to coroczna parada, która od ponad 260 lat uświetnia oficjalne obchody urodzin urzędującego monarchy.

Trudne relacje księcia Harry'ego z królem Karolem III?

W zeszłym miesiącu Harry był w Londynie, ale ogłoszono, że Karol nie będzie miał czasu, aby się z nim spotkać. Ojciec i syn spotkali się ostatnio na krótko w lutym, po tym jak król ogłosił diagnozę raka. Relacje Harry'ego z Karolem stały się napięte po tym, jak wraz z żoną zrezygnował z obowiązków członków rodziny królewskiej w 2020 roku, przenosząc się ostatecznie do Kalifornii.

Czym jest Trooping the Colour?

Trooping the Colour to tradycyjna uroczystość wojskowa odbywająca się w Wielkiej Brytanii z okazji oficjalnych urodzin brytyjskiego monarchy. Wydarzenie to ma swoje korzenie w XVII wieku, a jego głównym celem jest przegląd wojsk oraz prezentacja sztandarów poszczególnych regimentów.