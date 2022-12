Koc, który pojawił się z zwiastunie "Harry i Meghan" hitem sieci. Internauci chcą go mieć. Kosztuje fortunę

Meghan Markle miała wysłać do Pałacu Kensington maila z prośbą o pomoc w ważnej dla siebie sprawie. Treść wiadomości ujawnił dziennikarz "Harper's Baazar" Omid Scobie. O co prosiła żona księcia…

Koc z dokumentu "Harry i Meghan" hitem sieci. Fani chcą go mieć

Dokument rozzłościł rodzinę królewską

Brytyjskie media donoszą, że serial dokumentalny "Harry i Meghan" rozzłościł całą rodzinę królewską, ale w szczególności księcia Williama. W trakcie jednego z wywiadów zamieszczonych w dokumencie Netfliksa, Harry mówi o ślubach w rodzinie królewskiej. Przyznaje, że istnieje pewien wzorzec, zgodnie z którym mężczyźni poślubiają osobę "pasującą do schematu". Jak donosi "The Mirror", to stwierdzenie szczególnie zabolało jego brata.