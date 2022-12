Meghan Markle napisała do Pałacu Kensington. Ujawniono treść maila. O co prosiła żona księcia Harry'ego?

O kiepskich relacjach pomiędzy Meghan Markle a księżną Kate media rozpisują się od dawna. Według wersji przedstawionej przez księżną Sussex w słynnym wywiadzie u Oprah Winfrey, żona księcia Williama miała doprowadzić ją do łez tuż przed ślubem z księciem Harrym.

"To był naprawdę trudny tydzień przed ślubem. Kate była z jakiegoś powodu zdenerwowana, ale wzięła to na siebie i przeprosiła. Przyniosła mi kwiaty i kartkę z przeprosinami. Zrobiła to, co zrobiłabym ja, gdybym wiedziała, że kogoś skrzywdziłam, biorąc za to odpowiedzialność" - opowiadała.