Królewski biograf ostro krytykuje zwiastun dokumentu "Harry i Meghan". Wylicza kłamstwa

"To zdjęcie użyte przez Netfliksa sugeruje wtargnięcie prasy na prywatną posesję. To kompletna parodia! To zdjęcie zostało zrobione przy basenie w posiadłości Arcybiskupa Tutu w Kapsztadzie i były tam jedynie trzy osoby, które miały akredytację od Harry'ego i Meghan. Ja byłem jedną z tych osób" - wyjaśnił.