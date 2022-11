Meghan Markle wystąpi w reality show "Żony Beverly Hills"? Żona księcia Harry'ego komentuje plotki

Meghan Markle w podcaście "Archetypes" została zapytana przez Andy'ego Cohena, twórcę i producenta "Żon Beverly Hills", czy ulegnie namowom fanów i dołączy do obsady.

Jak zauważył prowadzący, żona Harry'ego mieszka w Montecito, które jest zaledwie dwie godziny drogi od Hollywood. 41-letnia aktorka zareagowała na to śmiechem i stwierdził, że "nigdy nie słyszała", że ktokolwiek chciałby, aby pojawiła się w słynnej serii.

- To jest moje przesłuchanie do Żon Montecito? Czy to ten moment? - żartowała.