Natalia Kaczmarek podjęła ostateczną decyzję. "Stawiam na zdrowie!"

Już przed mistrzostwami Polski zapowiedziała pani, że nie wybiera się na halowe mistrzostwa Europy do Stambułu, które odbędą się w dniach od 2 do 5 marca. Decyzja zostaje podtrzymana?

Tak. Nawet ostatnie dobre wyniki nie zachęciły mnie do zmiany decyzji, bo ja stawiam na zdrowie. Hala często przynosiła mi problemy zdrowotne, jak chociażby w ubiegłym roku, gdy miałam problemy ze stopą. Wiem, że to jest słuszna decyzja i zamierzam się skupić na sezonie letnim. Cały czas mam pewne problemy ze stopą, co jakiś pojawia się ból. Mam jednak nadzieję, że to tylko przejściowy stan w związku z występami i przeciążeniami po biegach w hali. Na pewno nie jest to poważny uraz, ale delikatny stan zapalny, z którym na szczęście mogę biegać. Wierzę, że po tygodniu przerwy nie będzie już problemu.