Oskar Kwiatkowski i Aleksandra Król prywatnie. "Nie są zmanierowani, tak jak inni"

Tak wielkiego sukcesu w polskim snowboardzie jeszcze nie było. Podczas mistrzostw świata w Gruzji złoty medal wywalczył Oskar Kwiatkowski, brązowy Aleksandra Król. Spodziewał się pan, że Polacy zaprezentują się tak znakomicie w slalomie gigancie równoległym?

Aż takiego sukcesu w Polskim Związku Narciarskim się nie spodziewaliśmy. Liczyliśmy co prawda na medal, ale złoto dla Oskara jest dla nas bardzo dużym i oczywiście niezwykle miłym zaskoczeniem. Gdy zobaczyłem w niedzielę w jaki sposób Oskar ruszył ze startu, po cichu zacząłem może nie marzyć, ale liczyć, że niespodzianka może się wydarzyć i tak faktycznie się stało. Nasz zawodnik pojechał świetnie. Nie dość, że są to dwa pierwsze medale polskich snowboardzistów w historii mistrzostwa świata, to jeszcze od razu mamy złoto.

To jednak nie koniec medalowych szans naszych reprezentantów na mistrzostwach w Bakuriani. We wtorek odbędzie się rywalizacja w slalomie równoległym. W kwalifikacjach, oprócz Oskara Kwiatkowskiego i Aleksandry Król wystąpią także Olimpia Kwiatkowska, Maria Chyc, Michał Nowaczyk i Mikołaj Rutkowski. Szansa na medal dla Polski będzie też w środę w zawodach drużynowych?

We wtorkowych zawodach trasa będzie krótsza niż w niedzielę, bramki będą ustawione bliżej siebie, a rywalizacja będzie wielkim technicznym wyzwaniem dla zawodników. Dla Oskara to nie będzie łatwy start. Medalu raczej się nie spodziewam, choć jest teraz w takiej formie, że kto wie. Ola natomiast nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa na tych mistrzostwach. W slalomie równoległym pojedzie na większym luzie, bo swój cel już zrealizowała i będzie jej zdecydowanie łatwiej. Jest świetną slalomistką, może naprawdę pokusić się o medal. W środę w rywalizacji drużynowej, każdy kraj reprezentować będzie po jednym zawodniku i zawodniczce. Niemal na pewno Polskę będą reprezentować Oskar Kwiatkowski i Aleksandra Król.