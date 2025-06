Angielski bokser zmagał się z narkotykami, alkoholem, depresją i nadużyciami przez całą swoją karierę. Stoczył 100 walk - przegrał 96...

- Miałem być sekundantem Jody Meikle w York Hall, ale sam musiałem zawalczyć z Erenem Arifem. Pamiętam, jak promotor przybiegł i zapytał: "Ile ważysz?" Odpowiedziałem: "Trochę ponad 105 kg". Na co facet kontynuował: "A chcesz walczyć?" Zapytałem: "Kurczę, ile płacisz?" Omówiliśmy więc kwestię pieniędzy, po czym zadzwoniłem do żony, żeby spotkała się ze mną na stacji z torbą, spodenkami, butami i ochraniaczem na zęby. Podała mi torbę przez ladę, a ja pobiegłam z powrotem do York Hall i walczyłam przez jakieś pół godziny - wspomina Johnny Greaves