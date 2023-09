Prognoza pogody na czwartek i piątek. Ostatnie dni lata nie wszędzie będą ciepłe

Czwartek i piątek to ostatnie dni lata. W sobotę zaczyn się kalendarzowa i astronomiczna jesień. Jak więc nas pożegna lato. Ostatnie dni będą ciepłe, a lokalnie nawet upalne, jednak nie w całym kraju. W piątek w niektórych rejonach temperatura może nie osiągnąć nawet 20 st. C. W wielu miejscach będzie również padać.

Europa jest w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych i Szkocji, jedynie na wschodzie kontynentu oddziałuje wyż znad Kazachstanu. Od zachodu Polska zaczyna dostawać się w zasięg wspomnianego niżu, jedynie na wschodzie kraju zaznacza się jeszcze klin wyżu. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie – informuje IMGW.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

Prognoza na czwartek

W czwartek w Polsce będzie na ogół małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 24 st. C na wschodzie do 28 st. C na zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim od 21 st. C do 23 st .C.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny, okresami porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie nad ranem na krańcach północno-zachodnich duże i tam możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna od 11 st. C, 12 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich do 16 st. C na zachodzie i południu oraz 17 st. C nad morzem.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

Prognoza na piątek

W piątek na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 18 st. C, 20 st. C na zachodzie do 27 st. C, 28 st. C na wschodzie oraz w centrum.

Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy od zachodu skręcający na południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w Tatrach do 80 km/h.

Prognoza dla Warszawy

W Warszawie w czwartek niebo będzie bezchmurne. Ewentualnie pojawi się niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie początkowo małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, pod wieczór słabnący, południowo-wschodni i południowy.

