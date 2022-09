Przez wieki były towarem eksportowym, dziś są na wymarciu. Sosny taborskie u kresu życia. Leśnicy zastanawiają się, co dalej OPRAC.: PAP Katarzyna Zawada

W ocenie leśników drzewa w rezerwacie dożywają kresu swojego biologicznego istnienia. Świadczy o tym ich powolne, naturalne zamieranie. 123RF/candy18

"Sosny taborskie" to rezerwat leżący w woj. warmińsko-mazurskim o powierzchni ponad 95 ha. Obrębem leśnym zarządza Nadleśnictwo Miłomłyn. Jak przyznają tamtejsi leśnicy, ich słynne sosny dożywają kresu swojego biologicznego istnienia - mają osłabiony system korzeniowy, stopniowo zamierają. Co zrobić, by w możliwie najszerszym zakresie zachować genotyp tych okazałych drzew dla przyszłych pokoleń?