Roksana Węgiel zdradziła imię chłopaka? Piosenkarka obala spekulacje i tłumaczy się fanom

Roksana Węgiel oznaczyła ukochanego na zdjęciu?

"No błagam was... Konrad robił nam zdjęcie, stąd oznaczenie w poście" — napisała.

Na zdjęciu zamieszczonym przez Roksanę Węgiel widzimy ją na niewyraźnym zdjęciu, na którym pozuje za rękę z chłopakiem, jednak wciąż nie widać jego twarzy. Do fotografii dołączono oznaczenie kierujące do profilu 26-letniego Konrada Tułaka.

Roksana Węgiel gwiazda młodego pokolenia

Roksana Węgiel to utalentowana polska wokalistka młodego pokolenia. Jej przygoda ze sceną rozpoczęła się po triumfach w programie "The Voice Kids" i Eurowizji Junior. Każdy kojarzy zapewne przebój "Anyone I want to be", który podbił serca europejskich słuchaczy. Młoda artystka ma na koncie wiele hitów, które doceniła wielomilionowa publiczność w serwisach muzycznych.