Klaudia Halejcio okradziona w Nowy Rok. Aktorka dziwi się, że złodziejowi się to udało

1 stycznia Klaudia Halejcio wybrała się na spacer z mężem i córeczką. Gdy tylko wyszli za ogrodzenie domu zobaczyli, że brakuje tam jednej z betonowych kul ozdobnych.

Aktorka bardziej była zafascynowana tym, jak złodziejowi udało się ukraść ciężki przedmiot, niż przejęta samą stratą.

- Ciekawi nas fakt, jak w ogóle ktoś to zabrał. Ja bym chciała to zobaczyć, bym stała i patrzyła. Te kule miały być pod domem, ale jak był remont, nie można było ich tam wsadzić i czekały pod bramą. One są tak ciężkie, że niczym nie było w stanie ich zgarnąć i tak się zastanawiam, jak to ktoś zabrał? Czym on podjechał i jak pakował to? Przecież to jest kabaret. Wziął najmniejszą, co prawda, ale po co komu to? Jaki to trzeba było mieć plan, żeby coś tak ciężkiego przenieść i zabrać. Serio? To są wielkie betonowe kule, więc ja się zastanawiam, może my nie widzieliśmy jakiegoś dźwigu, który podjeżdża pod nasz płot - oceniła nieco rozbawiona celebrytka.