Jeremy Renner miał wypadek. Aktor jest w stanie krytycznym, ale stabilnym. Co się stało?

Jeremy Renner ma niecodzienną pasję. Posiada prywatną odśnieżarkę

Renner był dwukrotnie nominowany do Oscara. Jest gwiazdą powracającego serialu "The Mayor of Kingstown" i zasłynął również tytułową rolą ekranizacji komiksu Marvela "Hawkeye". Mogliśmy zobaczyć go również w takich filmach jak: "Avengers" i "Captain America".

Co ciekawe, Jeremy Renner jest miłośnikiem dużych samochodów ciężarowych, a w swoich zbiorach ma nawet prywatną przemysłową odśnieżarkę. Czasami pomaga lokalnej straży pożarnej przy odśnieżaniu.