Edyta Górniak i Justyna Steczkowska nie uniknęły spotkania podczas Sylwestra Marzeń. Wiemy, o czym rozmawiały

Górniak chciała zrezygnować z Sylwestra Marzeń?

Na kilka dni przed wydarzeniem pojawiły się doniesienia, że występ Edyty Górniak może nie dojść do skutku z powodu odwiecznego konfliktu między artystkami. Górniak miała nie wiedzieć, że pomysł na śpiewanie z dzieckiem będzie dotyczył również Steczkowskiej, o co miała mieć duży żal do Telewizji Polskiej. Piosenkarka zdementowała jednak te doniesienia, informując również, że zdążyła już wybaczyć koleżance po fachu.