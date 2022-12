Edyta Górniak odwoła swój występ na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" w Zakopanem? Chodzi o konflikt z Justyną Steczkowską

Wśród artystów, którzy wystąpią na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" w Zakopanem są Edyta Górniak i Justyna Steczkowska. Obie wokalistki mają pojawić się na scenie ze swoimi synami. To dla młodych piosenkarzy szansa, żeby zyskać popularność. Nie wiadomo jednak, czy oba występy dojdą do skutku z powodu odwiecznego konfliktu między artystkami. Górniak miała nie wiedzieć, że pomysł na śpiewanie z dzieckiem będzie dotyczył również Steczkowskiej, o co ma mieć duży żal do Telewizji Polskiej.