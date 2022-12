Dua Lipa gwiazdą "Sylwestra Marzeń" TVP? Rozmowy prowadzone są z wielkimi nazwiskami branży muzycznej

Wirtualna Polska dowiedziała się w dwóch niezależnych źródłach, że możliwe jest, że Dua Lipa wystąpi na "Sylwestrze Marzeń" w Zakopanem. Jedno z nich przekazało tę informację, jako niemal pewną, drugie zaznaczyło, że prowadzone są rozmowy z kilkoma wielkimi artystami zagranicznymi, a wśród nich jest również słynna piosenkarka.

Telewizja Polska nie potwierdza tych doniesień, co nie dziwi, bo co roku informacja o głównej gwieździe sylwestra w Zakopanem jest skrywana do ostatniej chwili.