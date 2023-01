Dorota Szelągowska walczyła z nowotworem. Podsumowała ubiegły rok zdjęciem bez filtrów

Szelągowska walczyła z nowotworem. Wielkanoc spędziła w szpitalu

Znana ekspertka od aranżacji wnętrz zrezygnowała z podzielenia się z fanami rolką z najlepszymi ujęciami z 2022 roku, zamiast tego opublikowała zdjęcie bez makijażu, bez filtrów i zdecydowała się szczerze wspomnieć również o chorobie, z którą walczyła.

"Tu miała być rolka. Taka wiecie, z ujęciami z całego roku i muzyką co idzie do góry. Sama się wzruszałam przy próbach montażu, tyle, że to by było klasyczne kłamstwo. Tak jak z horrorami, co jak się wyłączy dźwięk to już się człowiek nie boi. Tylko odwrotnie" - napisała, dodając, że "nienawidzi sylwestrów z całego serca".