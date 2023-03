"Sława zniesławia". Książka o życiu Krzysztofa Krawczyka zdradza tajemnice jego wyglądu

"Sława zniesławia" - książka o życiu Krzysztofa Krawczyka

22 marca ukazała się książka "Sława zniesławia", w której Ewa Krawczyk i Andrzej Kosmala opowiadają o życiu Krzysztofa Krawczyka. Dwie osoby będące najbliżej muzyka i jego wielkiej kariery, czyli żona i menadżer, najlepiej znają szczegóły jego codzienności i historii scenicznej, ale i prywatnej.

W pozycji wiele uwagi poświęcono krytyce muzyka. Najbliżsi nieżyjącego gwiazdora chcą walczyć z krytykantami i podtrzymać jego sceniczną legendę.

"Możecie sobie mówić o Krzysztofie Krawczyku, co chcecie, bo on, stając się wielką legendą polskiej piosenki, stał się także waszą własnością, a to, że w życiu prywatnym nie wszystko mu się ułożyło, to tak już bywa. Któż z nas jest idealny?" - napisano.