Tom Sizemore w stanie krytycznym. Gwiazdor filmu "Szeregowiec Ryan" walczy o życie w szpitalu

Menedżer o stanie zdrowia aktora. "Szanse na wyzdrowienie wydają się niepewne"

Jego menedżer, Charles Lago, powiedział portalowi TMZ, że Sizemore był w swoim domu w Los Angeles około 2 w nocy w sobotę, kiedy doznał pęknięcia tętniaka mózgu i stracił przytomność.

Agent aktora poinformował, że ktoś znalazł Sizemore'a i szybko zadzwonił po służby ratunkowe. Ratownicy medyczni zabrali go do lokalnego szpitala, gdzie umieszczono go na oddziale intensywnej terapii. Gwiazdor jest w stanie krytycznym.

"W tym momencie Tom jest w złym stanie"

- przekazał Charles Lago. Jak dodał, jego szanse na pełne wyzdrowienie wydają się niepewne.