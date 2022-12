Urodziny Jolanty Fraszyńskiej. Polska aktorka filmowa i teatralna kończy 54 lata

Czas dzieciństwa

Jolanta Danuta Fraszyńska urodziła się 14 grudnia 1968 roku w Mysłowicach i tam właśnie spędziła swoje dzieciństwo. Jej zamiłowanie do sztuki zrodziło się od najmłodszych lat, gdyż od szóstego roku życia występowała w zespole wokalno-tanecznym w domu kultury WSS „Społem”. Wokal natomiast rozwijała w chórze kościelnym. Udało jej dostać się na studia do wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a po skończeniu ich podjęła pracę w Teatrze Polskim we Wrocławiu.