Warhammer 40,000 na małym ekranie. Amazon uzyskał prawa do filmów i seriali, w głównej roli Henry Cavill Adam Kielar

Henry Cavill od dziecka jest fanem uniwersum Warhammera. Weźmie udział w produkcjach firmy Amazon. Mat. prasowe

Świetna wiadomość dla fanów gier figurkowych. Słynne uniwersum Warhammer 40,000 trafi na ekrany. Właściciel marki, brytyjska firma Games Workshop doszła do porozumienia ze spółką Amazon, która uzyskała prawa do produkcji filmów i seriali osadzonych w tym świecie. To nie wszystko. Aktywny udział w ogłoszonych produkcjach ma brać znany z ról Wiedźmina i Supermana Henry Cavill, prywatnie fan Warhammera.