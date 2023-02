Wiosenna ramówka TVP 2023. Gwiazdy zaprezentowały się na ściance! Na kogo stawia Telewizja Publiczna?

Wiosenna ramówka TVP 2023

Poznaliśmy ramówkę Polsatu na wiosnę 2023 roku. Czy możemy spodziewać się jakichś dużych zaskoczeń? Zobaczcie, na jakie gwiazdy stawia telewizja Polsat i jak prezentowały się one na ściance przed…

Będzie to czteroodcinkowa produkcja - serial dokumentalny - przedstawiający życie Anny Przybylskiej. Historia będzie oparta na motywach kinowego hitu o tym samym tytule. Film pojawił się w kinach w październiku 2022 roku.

W filmie znalazły się wywiady oraz niepublikowane wcześniej materiały z prywatnych archiwów zmarłej aktorki.

Nowością, w nieco innym stylu, będzie natomiast program, który ogłoszono za sprawą wizyty Sandry Kubickiej w programie "Pytanie na śniadanie". Celebrytka została prowadzącą "Love me or leave me - kochaj albo rzuć".