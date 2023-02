Sandra Kubicka poprowadzi nowe miłosne reality-show w TVP. Zdradziła szczegóły

Niebawem na antenie TVP będziemy mogli oglądać nowe miłosne reality-show. Prowadzącą program będzie Sandra Kubicka. Modelka zdradziła szczegóły programu.

Nowe reality-show w TVP

Niebawem na antenie TVP zagości nowe reality-show. Program będzie nosił tytuł "Love me or leave me - kochaj albo rzuć". Program zadebiutuje już 16 marca na platformie TVP VOD i będzie przedstawiał losy zakochanych par, które przed podjęciem ostatecznej decyzji o zawarciu małżeństwa, podejmą się różnych wyzwań. Prowadzącą programu została Sandra Kubicka. Nowa gwiazda TVP była gościem dzisiejszego "Pytania na śniadanie", w którym zdradziła szczegóły.

Rozwiń

Sandra Kubicka o "Love me or leave me - kochaj albo rzuć"

We wtorkowym odcinku porannego programu "Pytanie na śniadanie" w Telewizji Polskiej pojawiła się Sandra Kubicka. Jak wyznała celebrytka: "dzień zakochanych to idealna okazja, aby zdradzić sekret". Jakiś czas temu w jej mediach społecznościowych mogliśmy zaobserwować zdjęcia, na których pojawiała się na plaży w sukni ślubnej. Były one elementem nowego programu "Love me or leave me - kochaj albo rzuć".