Wioska Salto de Castro w Hiszpanii wystawiona na sprzedaż. Cena? Szokująco niska OPRAC.: Hubert Rabiega

Opuszczona wioska Salto de Castro w Hiszpanii do kupienia. Nabyć można nie tylko obszerny grunt, ale także liczne zabudowania, w tym 44 lokale mieszkalne, mały kościół, szkoła, budynek z dawnym basenem oraz zabudowania gospodarcze. Fot. Balles2601, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Spokojne i pełne słońca pogranicze Hiszpanii i Portugalii. Urokliwa, górzysta okolica tuż nad rzeką Duero. Do Salamanki 80 km, do Valladolid - 120 km. Warunki do życia wydają się tu bardzo dobre, ale od ponad 30 lat hiszpańska wioska Salto de Castro pozostaje opuszczona. Teraz trafiła na sprzedaż. Cena jest wyjątkowo atrakcyjna.