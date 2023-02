"You" z premierą czwartego sezonu na Netflix. Druga część za miesiąc. Co słychać u Joe Goldberga z serialu "Ty"? Damian Kelman

9 lutego na Netflix trafiła pierwsza część czwartego sezonu "You". Czym zaskoczy nas serial tym razem? Twitter / @Younetflix

9 lutego na Netfliksie pojawiła się pierwsza część czwartego sezonu popularnego serialu "You". Tym razem życie Joe Goldberga przenosi się do Wielkiej Brytanii. Jak potoczą się jego losy tym razem? Czy znów dojdzie do morderstwa?