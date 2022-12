Netflix idzie na wojnę z polskimi twórcami? "Artyści staną się jedynie narzędziem do pomnażania zysków gigantów" - alarmują filmowcy

Pod koniec listopada 2022 r. Netflix , jako pierwszy serwis streamingowy w Polsce, ogłosił pilotaż nowego systemu dodatkowych wynagrodzeń dla twórców popularnych lokalnych produkcji. Jest to program bazujący na rozwiązaniach z powodzeniem wdrożonych już w innych krajach europejskich. Nie wszystkim się to podoba to rozwiązanie i dlaczego? Wątpliwości mają polscy twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.

Co na ten temat mają do powiedzenia twórcy popularnych produkcji? Adam Cioczek, scenarzysta m.in. filmów "Ojciec Mateusz", "Pierwsza miłość" czy "Samo życie" przypomniał nam, że polskim twórcom wypłacane są już tantiemy z internetu za oglądanie ich filmów we Francji czy Hiszpanii. A co z Polską?