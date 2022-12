Anna Wyszkoni to kobieta "Z cegieł i łez". Co łączy artystkę z liderem zespołu Wilki Robertem Gawlińskim? Tomasz Dereszyński

Na Annę Wyszkoni zawsze można liczyć. Jej najnowsza solowa płyta jest, jak zawsze z twórczością gościa Muzotoku, na wysokim poziomie. Najnowszy solowy album pt. "Z cegieł i łez" już jest z nami jakiś czas. Płyta zawiera 9 piosenek. Anna Wyszkoni twierdzi, że nie jest stworzona na obecne czasy. Co to znaczy? Tytułowy utwór płyty znajdujący się na drugim miejscu na krążku jest opowieścią o życiu niejednego z nas. Anna Wyszkoni nie stroni od pracy z innymi artystami. Jej współpraca z Robertem Gawlińskim trwa od wielu lat. Na tej płycie lider Wilków pomagał kilku w utworach. Co łączy Annę Wyszkoni z liderem formacji Wilki? Na koniec wywiadu nie zabraknie "Piątki Deresza" czyli pytań tendencyjnych. Posłuchajmy opowieści o muzyce, słowach, ale nie tylko. Zapraszam - Tomasz Dereszyński.