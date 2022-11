Z Gwiazdami: Irena Kamińska-Radomska o dobrym guście, krytykowaniu i udziale w „Projekcie Lady” OPRAC.: Filip Grudziński

Kolejnym gościem programu Z Gwiazdami była Irena Kamińska-Radomska, ekspert od etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress code’u, znana z programu „Projekt Lady”. Bohaterka mówiła o tym jaka była jej droga do bycia ekspertką od dobrego wychowania i wyglądu, wspomniała o swoim dzieciństwie i dorastaniu. Dowiemy się również czy ludzie w jej obecności często czują się onieśmieleni i skrępowani. W programie była postrzegana jako osoba surowa, ujarzmiająca trudne charaktery, a jaka jest naprawdę w życiu prywatnym? Jesteście Państwo ciekawi? Zobaczmy czy prowadzący jest dobrze ubrany i czy pani Irena nauczy go dobrych manier. Zapraszamy do oglądania Z GWIAZDAMI!