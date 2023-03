Zbigniew Buczkowski obchodzi 72. urodziny. Na ekranie pojawia się od ponad 50 lat. Znacie jego role? Niegdyś uratował pierwszą damę

Zbigniew Buczkowski urodził się 20 marca 1951 roku w Warszawie. Przez lata brał udział w produkcjach zarówno telewizyjnych, filmowych, jak i teatralnych. Jego twarz znają wszyscy, nawet jeśli na co dzień nie są na bieżąco z polską kinematografią.

Zbigniew Buczkowski - kariera

Można powiedzieć, że od początku skazany był na aktorstwo, ponieważ mieszkał obok wytwórni filmowej na warszawskim Mokotowie, gdzie statystką była jego sąsiadka. To dzięki niej, gdy miał 10 lat, wystąpił jako statysta w pierwszej produkcji.

Chociaż ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w 1970 roku, już dwa lata później zaliczył pierwszy profesjonalny debiut. Otrzymał małą rolę kelnera w filmie "Dziewczyny do wzięcia". To sprawiło, że porzucił swój wyuczony zawód i na dobre zajął się aktorstwem. Chociaż nie dostał się do szkoły filmowej, w 1977 roku pojawił się w głównej roli w filmie "Rebus".