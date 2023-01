23 lata temu ruszyła "Święta Wojna". Pamiętacie ten serial? Zobaczcie, czym teraz zajmują się aktorzy!

23 lata temu zadebiutowała "Święta wojna"

Główni bohaterowie to zatem Ślązacy, ale nie wszyscy. Do Huberta - zwanego częściej "Bercikiem" - i jego żony Andzi przyjeżdża przyjaciel z Warszawy. Zbyszek jest dawnym kolegą z wojska Huberta, ale z samym Śląskiem nie ma wiele wspólnego. To prowadzi do wielu zabawnych i niejednokrotnie, jak to w komedii, przerysowanych sytuacji, w których główną rolę odgrywają różnice kulturowe i językowe.