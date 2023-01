16. rocznica śmierci Krystyny Feldman. Najciekawsze sytuacje z jej życia. Tego o niej nie wiedzieliście

Krystyna Feldman wybrała aktorstwo. Rodzice chcieli inaczej

Ojczym (jej ojciec zmarł, gdy miała trzy lata) i matka, jakby próbując oszukać los, zapisali młodą Krystynę do szkoły handlowej we Lwowie. Jednak ją od początku bardziej ciągnęło do teatru...

Już jako czternastolatka Krystyna Feldman potrafiła postawić na swoim. Choć dała się zawieźć do wskazanej szkoły, to pewnego dnia po prostu... wyszła z zajęć. Sprzedała swoje podręczniki i wróciła do domu. W jednym z wywiadów przyznała, że miała problemy z przedmiotami ścisłymi, co groziło nawet powtarzaniem przez nią klasy.

Postanowiła pójść za głosem serca i zdawać do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Po jego ukończeniu debiutowała w Teatrze Miejskim we Lwowie.