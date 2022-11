3 sposoby NA to jak się ustrzec przed fałszywymi promocjami

Black Friday - przypada zawsze na ostatni piątek listopada. W tym roku to dzień 25 listopada. Czy ten czas to faktycznie święto promocji czy moment, w którym sprzedawcy najbardziej nabijają nas w butelkę? Na co trzeba uważać, aby nie dać się nabrać na pseudpromocje? O tym dowiedziecie się z programu 3 sposoby NA. Tym razem na to jak weryfikować "super" promocje podczas Black Friday.