Aleksandra Klepaczka nie dostała się do finałowej 16 konkursu Miss Universe 2023

Tytuł Miss Universe nie dla Polki

23-letnia Aleksandra Klepaczka z Bukowca w województwie łódzkim godnie reprezentowała Polskę w finale konkursu Miss Universe. Niestety tym razem naszej rodaczce nie udało się wejść do finałowej 16 najpiękniejszych kobiet świata . W tym roku konkurs Miss Universe odbywał się w Stanach Zjednoczonych.

Tytuł Miss Universe 2023 otrzymała reprezentantka Stanów Zjednoczonych R’Bonney Gabriel. To właśnie w tym kraju odbył się tegoroczny konkurs na najpiękniejszą kobietę świata. Zobacz jak prezentowała…

Konkurs Miss Universe był organizowany po raz 71. Do tej pory jeszcze żadna Polka nie stanęła na podium.

Kim jest nasza reprezentantka?

Aleksandra Klepaczka w 2022 roku została Miss Polski 2022. Na co dzień pracuje w firmie IT jako rekruter. Niedawno obroniła tytuł inżyniera zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Jej pasja to muzyka. Uwielbia grać na skrzypcach i gitarze oraz śpiewa w lokalnym zespole. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. A. Tansmana w Łodzi.