Barbie uhonorowała ikonę muzyki. Tina Turner ma lalkę ze swoją podobizną Małgorzata Puzyr

Tina Turner doczekała się własnej lalki Barbie fot. Instagram/Mattel

Firma Mattel stworzyła nową Barbie. Lalka to odwzorowanie Tiny Turner na podstawie wizerunku artystki w teledysku "What's Love Got to Do With It". Dopracowano każdy szczegół.