Brad Pitt sprzedaje willę za 40 milionów dolarów. Mieszkał tam z Angeliną Jolie i ich dziećmi. "Szuka czegoś mniejszego"

Brad Pitt sprzedaje willę

W Los Feliz aktor mieszkał wraz ze swoją małżonką Angeliną Jolie w trakcie trwania ich związku, a także z szóstką ich dzieci. Była to jedna z wielu nieruchomości należących do małżeństwa, które do dziś walczy o prawo własności do wielu rzeczy.

Najgłośniejszy spór trwa obecnie o Chateau Miraval, ogromną 35-pokojową posiadłość oraz słynną winnicę na południu Francji w miejscowości Correns. Była para zakupiła ją w 2011 roku za około 60 milionów dolarów, a następnie w 2014 roku wzięła tam ślub.