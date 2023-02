Celebryci i ich koci przyjaciele. Które gwiazdy to najwięksi kociarze?

Dzień kota

17 lutego przypada Dzień Kota. Chociaż rzekło się mówić, że pies jest przyjacielem człowieka, mruczące czworonogi również mają swoich zwolenników, którzy niejednokrotnie są jeszcze bardziej zakochani w swoich pupilach niż ich psi odpowiednicy.

Koty zostały udomowione dawno temu, na długo przed naszą erą, jednak na swoje święto musiały trochę poczekać. Dzień mruczków w Polsce jest obchodzony od 2006 roku.

Święto nie powstało jednak po to, by społeczeństwo mogło dzielić się zdjęciami swoich kotów i chwalić ich wyglądem. Dzień Kota powstał po to, by zwrócić uwagę na problem z ogromną liczbą bezdomnych kotów, które, zwłaszcza w zimniejszym okresie, błąkają się bez dachu nad głową.

17 lutego nie jest jednak dniem ogólnoświatowego "czczenia" kotów. W wielu krajach święto to jest obchodzone innego dnia. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych jest to 29 października.