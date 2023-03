Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM ukarane przez aferę z Mamą Ginekolog. Za co musi zapłacić?

Afera z Mamą Ginekolog

Wszystko rozpoczęło się od nietaktownej wypowiedzi, jaką Mama Ginekolog zamieściła na swoim Instagramie. Nicole Sochacki-Wójcicka opowiedziała wówczas, że przyjmuje swoich bliskich w gabinecie poza kolejką.

"Każdy lekarz, w każdej specjalizacji zajmuje się swoimi znajomymi, rodziną w swoim wolnym czasie (...). Każdy tak robi. Ja o tym rozmawiałam z zarządem, z profesorem. To jest normalne. To jest też sposób, żeby skrócić kolejki i dostęp po prostu do lekarza" - tłumaczyła.

Wyjaśnienia nie spodobały się jednak fanom, a na influencerkę spadła ogromna fala krytyki. Oświadczenie wydała nawet Okręgowa Izba Lekarska, uznając, że jest "to sprzeczne z etyką lekarską".