Cristiano Ronaldo oskarżony o "porywcze" zachowanie. Grozi mu zawieszenie

Do zdarzenia doszło 9 kwietnia po przegranym przez "Czerwone Diabły" 0:1 spotkaniu wyjazdowym z Evertonem. Po zakończonym meczu bardzo szybko rozprzestrzeniło się nagranie wideo przedstawiające Ronaldo, który w drodze powrotnej do szatni uderzył w rękę nastolatka, przez co wypadł mu telefon. Matka chłopca powiedziała, że miał on posiniaczoną dłoń, a ekran smartfona się rozbił.

Tego samego wieczoru 37-letni piłkarz zamieścił na Instagramie przeprosiny. W sierpniu dostał ostrzeżenie od policji w Liverpoolu.

"Wygląda na to, że zachowanie napastnika po ostatnim gwizdku było niewłaściwe i/lub gwałtowne" – można przeczytać w oficjalnym komunikacie FA.