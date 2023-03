Czternasta emerytura. Projekt ustawy trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Jak będzie funkcjonować "czternastka"?

Czternasta emerytura - ile i dla kogo?

W projekcie ustawy zaproponowano, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Kiedy i jak będzie wypłacana "czternastka"?

Projekt ustawy przewiduje możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego niż najniższa emerytura. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października, określi w rozporządzeniu miesiąc wypłaty "czternastki".

Każdemu uprawnionemu przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jedna 14. emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej.