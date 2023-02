Dlaczego Polacy się nie uśmiechają? Amerykański YouTuber przedstawił kilka teorii

Dlaczego Polacy się nie uśmiechają?

Ryan Socash to Amerykanin, który kilka lat temu trafił do Polski i zaczął się uczyć naszego języka, a także poznawać polską kulturę. Prowadzi dwa kanały w serwisie YouTube "It's History" oraz "Kult America". Na tym drugim często pojawiają się odcinki dotyczące Polski.

YouTuber opowiada m.in. o nauce języka polskiego, przedstawia naszą historię czy nawet historię kultury - jak chociażby polskiej muzyki rockowej - a także zdarza mu się próbować przeróżnych nietypowych polskich dań. Ostatnio nagrał chociażby odcinek o kuchni z Kaszub.

Jeden z najnowszych materiałów porusza jednak zupełnie inny problem. Coś, czego wielu Polaków jest świadomych od lat, ale w zasadzie rzadko zadaje sobie pytanie - dlaczego?

Socash próbował bowiem odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Polacy się nie uśmiechają?