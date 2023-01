Doda przekazała radosne wieści. Po 13 latach wróciła do "Szansy na sukces" - czy to koniec jej "bana"?

Doda ma za sobą wiele niekoniecznie udanych związków. Do artystki w końcu los się uśmiechnął. Kilka miesięcy temu związała się z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko. Ich…

Doda w "Szansie na sukces"

Rok 2022 obfitował w mnóstwo sukcesów w życiu Dody. Hitowy program "Doda. 12 kroków do miłości", album "Aquaria", który błyskawicznie zdobył status platynowej płyty, czy genialny recital wokalistki z okazji 20-lecia jej kariery to tylko początek. Piosenkarka znalazła również to, o czym tak długo marzyła, czyli prawdziwą miłość. Jak bowiem wiadomo, Doda od kilku miesięcy jest w szczęśliwym związku z Dariuszem Pachutem.

Nie ma wątpliwości, że również rok 2023 będzie wspaniały dla piosenkarki. Właśnie Doda pochwaliła się, że po 13 latach znów zobaczymy ją w programie "Szansa na sukces".